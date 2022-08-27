الشرطة التايلاندية تنقذ امرأة علقت 3 أيام في الحمّام

أنقذت الشرطة التايلاندية امرأة مقيمة في العاصمة بانكوك علقت ثلاثة أيام في حمّام منزلها، من خلال خلع الباب، أمس. وصمدت المرأة البالغة 54 عاماً بفضل شرب ماء الصنبور.

وقالت الشرطة إن «شقيقتها لم تستطع الاتصال بها مدة ثلاثة أيام، لذلك طلبت المساعدة من الشرطة». وأضافت أن المرأة خافت على حياتها لدرجة أنها كتبت وصيتها على جدران الحمام الضيّق باستخدام مستحضرات التجميل. وعلقت الضحية في حمّام منزلها، حيث تعيش بمفردها، ومن المحتمل أن تكون نوبة ذعر قد أسهمت في كسر مقبض الباب.