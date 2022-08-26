بطل العالم في السحر.. بلجيكي تعلّم فنونه في الشارع

حوّل البلجيكي لوران بيرون، ورقة بسيطة على شكل كرة صغيرة إلى شخصية حيّة وشقيّة، تتحرك وتقفز وترقص وتختبئ، وتمكّن بهذا الضرب من السحر أن يتوّج في نهاية يوليو الماضي، في مقاطعة كيبيك الكندية، بطلاً للعالم في السحر، وهو فن تعلمه في الشارع.

وما هو إلا شهر، حتى امتلأت مفكرته بالدعوات من مختلف أنحاء العالم، بفضل هذه الحيلة السحرية التي عمل مدى سنوات على إعدادها، هو المنتمي إلى نهج «السحر الجديد»، والميّال إلى أن يخبر من خلال فنه قصصاً ويعبّر إبداعياً عن المشاعر، عوضاً عن الأسلوب الاستعراضي.

في 30 يوليو، نجح بيرون في التقدّم على نحو 100 من زملائه تنافس معهم في بطولة العالم، التي تقام كل ثلاث سنوات، إذ فاز مبتكر حيلة «بيبر بول» (أي الكرة الورقية) التي تبلغ مدتها ثماني دقائق بالجائزة الأولى في فئة السحر العام وبالجائزة الكبرى.

ويقول لوران بيرون، خلال مقابلة معه في محترفه في سومان، بالقرب من مدينة لياج في شرق بلجيكا: «جاء كثر من السحرة القدامى لمقابلتي بعد عرضي، وقالوا لي إنهم عادوا إلى الطفولة ونسوا التقنيات. هذا ما أردناه بهذه الكرة الورقية. فنحن لا نأبه بالمؤثرات الخاصة، إذ إن الهدف هو المشاعر الساحرة».

ولدى عودته إلى بلجيكا، وجد على هاتفه رسالة تهنئة من نجم السحر العالمي الأميركي، ديفيد كوبرفيلد، الذي مر عبر جدار الصين وجعل تمثال الحرية يختفي.

يفتخر الشاب البالغ 35 عاماً بأن كوبرفيلد «أحبّ» حيلته. ويقول: «آمل أن نلتقي. صحيح أنه يقدّم عروضاً ضخمة، لكنّه عاشق حقيقي للسحر. لايزال المعلّم بلا منازع في هذا المجال، وهو يعرف كل الحيل والمؤثرات الخاصة. تمكنّا من خداعه بهذه الحيلة».

في الـ18، بدأ لوران بيرون، وهو نجل مهندس صوت في مجال العروض الفنية، مسيرته السحرية، وتعلّم الشاب الموهوب منذ صغره الأعمال اليدوية حيله الأولى مع أحد أصدقائه، وقدّم معه عروضاً صغيرة، حتى انتقل في الـ22 إلى مدنية فانكوفر الكندية، حيث التقى سحرة شوارع.

وبعد سنوات من عروض الشارع في كندا وأستراليا ونيوزيلندا، وصيفاً في أوروبا، عاد الساحر إلى بلجيكا سعياً إلى تعزيز ارتباط عروضه السحرية بالمسرح.