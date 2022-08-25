لقطات صادمة.. ابنة تعتدي بالضرب على والدتها المسنة في لبنان.. والجار يوثق الحادثة.. (فيديو)

وثقت لقطات صادمة لحظة اعتداء ابنة على والدتها المسنة في منطقة راس النبع في لبنان، وسط غضب عارم عم منصات التواصل الاجتماعي ودعوات لإلقاء القبض على الابنة بأسرع وقت لتنال عقابها.

ونشرت اللقطات من قبل ناشطين اجتماعيين، بعد أن زودهما جار الضحية بمقطع فيديو يوثق الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام عن ناشطة إجتماعية، أن شكاوٍ سابقة وصلتشهم تفيد باعتداء الابنة على والدتها، غير أن عدم وجود دليل منعهم من اتخاذ الإجراء المناسب، إلى أن تمكن جار الضحية من توثيق لحظات الاعتداء.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، فإن الجهات الأمنية تحقق في الحادثة لإلقاء القبض على الفاعلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.