تحررت من قيودها في سيارة الشرطة واستولت على بندقيتهم «فيديو»

تمكنت امرأة امريكية كانت محتجزة في الجزء الخلفي من سيارة للشرطة فك نفسها من الأصفاد، والاستيلاء على سلاح ( AR-15 )، وإطلاق النار على عناصر الشرطة التي كانت تملأ استمارة معلومات خارج السيارة ما أدى لإصابة شخصين.

وكان المرأة التي لم يذكر اسمها قد تم توقيفها لسبب غير واضح، وقررت دورية الشرطة الحاجة لتقييمها، فقاموا باحتجازها في الجزء الخلفي المخصص للموقوفين في السيارة بعد أن قاموا بربط يديها بالأصفاد.

لكن المرأة تمكنت خلال دقائق من فك نفسها من الأصفاد المعدنية والوصول لسلاح الشرطة في مقدمة السيارة واستخدامه.

وفسر جاري بوجرز وكيل شرطة مقاطعة جرادي في أوكلاهوما (الولايات المتحدة) لقناة «بي بي سي» ما جرى بقوله أن المرأة كانت تحت تأثير أقراص «ميثامفيتامين» التي تقلل من الشعور بالألم، مشيراً أن هذا ما سمح لها بالهروب من الأصفاد خلال الدقائق التي قضتها في مؤخرة السيارة، حيث تضرر معصمها من محاولة التخلص من الأصفاد.

بعدها قامت المرأة بإطلاق النار عشوائيا فأصابت شخصين، واستمرت في إطلاق النار حتى تمكنت الشرطة المذهولة في النهاية من السيطرة على الأمر.

وتابع بوجرز أنه بعد خدمة استمرت 35 عاما فإن «هذا شيء لا تعتقد أنه سيحدث أبدًا». وتم توجيه اتهامات للمرأة بالشروع بالقتل.