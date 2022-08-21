تشييع رسّام فرنسي «رسم البسمة على وجوه الجميع»

شارك نحو 300 شخص الجمعة في باريس في تشييع الرسّام الفرنسي جان جاك سمبيه الذي رسم البسمة على وجوه الجميع، بحسب ما قالت عنه آن غوسيني، ابنة صديقه وشريكه في مغامرات «لو بوتي نيكولا» رينيه غوسيني.

وتوفي سمبيه عن 89 عاماً، وفي رصيده منذ خمسينات القرن الـ20 رسوم فكاهية في مجلات «ذي نيويوركر» و«باري ماتش» و«إكسبرس»، وكان من أبرز الرسامين الذين تعاملت معهم «ذي نيويوركر»، إذ تولى رسم نحو 100 من أغلفة المجلة بين 1978 و2019