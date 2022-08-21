العثور على «قدم بشرية» في نبع مياه حارّة

عُثر على قطعة من قدم بشرية في نبع حار في يلوستون، وفق ما أفاد أمس المتنزه الوطني الأميركي الذي يحقق في ملابسات الوفاة.

وعثر أحد الموظفين على جزء من قدم داخل حذاء في «أبيس بول»، أحد أعمق أحواض المياه الساخنة الطبيعية في المتنزه، وتبلغ حرارة المياه فيه 60 درجة مئوية.

وأوضح بيان أصدره يلوستون أن التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المتنزه بيّنت أن «أمراً حصل لشخص صباح يوم 31 يوليو 2022» في هذا الحوض.