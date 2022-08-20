المكسيك: وفاة 43 طالباً بعد 8 سنوات من خطفهم

أعلنت الحكومة المكسيكية أمس وفاة 43 طالباً فقدوا قبل ثماني سنوات.

وكانت الحكومة تقول حتى وقت قريب إنها تواصل البحث عن الطلاب المفقودين، لكن ما تم العثور عليه حتى الآن هو بقايا عظام لثلاثة منهم.

يشار إلى أنه في 26 سبتمبر 2014، فقد 43 شاباً كانوا يدرسون في كلية تدريب معلمين ريفية أثناء سفرهم في حافلات كانوا قد سرقوها، وطاردهم ضباط شرطة فاسدون وزعم أنه تم تسليمهم إلى عصابة إجرامية لأسباب غير معروفة.