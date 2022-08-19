طياران يغرقان في نوم عميق..انذار الطائرة انقذ الركاب من كارثة محقة

في حادثة مرعبة على ارتفاع 37 ألف قدم، غفا طياران من الخطوط الجوية الإثيوبية أثناء رحلة عودتهما من مطار ‎الخرطوم إلى ‎أديس أبابا، لدرجة انهما لم يستجيبا لكل النداءات التي وصلت إلى قمرة القيادة منبرج المراقبة الجوية في مطار اديس أبابا.

وتفصيلا فقد دخلت طائرة ركاب من أجواء اديس بابا لاحظ موظفو برج المراقبة عدم استجابة قائد الطائرة ومساعده إلى أي من التوجيهات الواردة من البرج، وعلى الرغم من المحالات الكثيرة فشلت كل محاولات التواصل مع قائد الطائرة التي كان عليها ان تستعد للهبوط، في اللحظات الاخيرة استطاع نظام ‎الطيار الآلي إيقاظهما بعد إطلق إنذارا أيقظ الطيارين من نومهما العميق على ارتفاع 37 ألف قدم، لتهبط الطائرة بسلام حسب مانقلت صحيفة «السوداني» الرسمية، عن موقع (CNBC).