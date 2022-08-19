عواصف رعدية مفاجئة في النمسا تودي بحياة 5 أشخاص

ضربت عواصف رعدية قوية عدة مدن نمساوية في ولايات "كارنتن" و "شتايرمارك"، و "بورجنلاند"، أسفرت عن مصرع طفلين وثلاث سيدات، وإصابة 13 آخرين، إثنان منهم في حالة خطيرة.

وأدت العواصف الرعدية لانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، وإغلاق عدد من الأنفاق والطرق الرئيسية السريعة وتوقف حركة السكك الحديدية، بسبب سقوط الأشجار وقطع خطوط الكهرباء.

وأفادت تقارير أولية، أن السيدات الثلاث لقين مصرعهن تحت شجرة ضخمة سقطت بسبب تعرضها للبرق، وتوفي الطفلان بسبب سقوط شجرة في مركز للألعاب، وأصيب سباحون بجروح خطيرة بسبب العاصفة المفاجئة، التي استمرت لنحو 10 دقائق، وتسببت في ارتفاع الأمواج في البحيرات والمسطحات المائية لنحو نصف متر.

وذكرت مصادر الدفاع المدني، أن عمليات الإنقاذ استمرت خلال فترة الليل بمساعدة رجال الشرطة وفرق الطوارئ ورجال الإطفاء والمتطوعين، وأفادت أنه تم استخدام طائرات الهليكوبتر لإنقاذ المحاصرين وتطهير الطرق وإجلاء المتضررين وإسعاف المصابين، وتم استدعاء جميع الأفراد من الإجازات لإصلاح الأضرار الجسيمة وإعادة التيار الكهربائي وحركة المرور.