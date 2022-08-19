القرية العالمية.. 400 فنان من العالم وآلاف العروض في موسمها الـ 27

كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، عن مجموعة واسعة من العروض والفعاليات التي سيزخر بها موسمها الجديد، المقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل، حيث تقدم القرية العالمية لضيوفها مجموعة من الفنانين العالميين، والعرض الشيق، وحفلات موسيقية عالمية، وعروضاً متجولة. وسيتمتع ضيوف القرية العالمية بأكثر من200 عرض يومياً يقدمه ما يزيد على 400 فنان من جميع أنحاء العالم.

رحلة ممتعة

وسيعود عرض «بوتين أون ذا جليتز» الموسيقي لعشاق موسيقى الجاز المفعم بالحيوية، إضافة إلى عرض «لندن كولينغ» الذي سيأخذهم في رحلة ممتعة إلى عالم الموسيقى من حقبة الستينات وحتى اليوم.

كما سيستمتع الضيوف بعرض «مهرجين النجدة»، الذي يقدم مغامرات رجال إطفاء بطريقة فكاهية وطريفة، وكذلك عرض «بنك هايست»، الذي يقدم لعشاق الكوميديا أحداثاً مليئة بالتشويق على غرار أعمال «دكتور سوس» وأفلام «كيستون كوبس» الصامتة عن رجال شرطة فكاهيين، وهم في مهام مواجهة جريمة في «تاونسفيل».

وبالإضافة إلى ذلك، سيستمتع ضيوف القرية العالمية بعرض «لاود هاوس»، وهو احتفال بأفلام بوليوود، يقدم مجموعة من الشخصيات الكوميدية. بينما سيقدم «سكاي لاين» عرضاً نابضاً بالموسيقى والأضواء المبهرة، والتي ستحلق بمخيلات الضيوف إلى أجواء بوليوود.

مواهب عالمية

وتواصل القرية العالمية إثراء فعالياتها حيث سيشهد موسمها الـ27 استضافة مواهب عالمية بارزة لتقديم عروضها أمام جمهورها، حيث سيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع فرقة «ڤي-انبيتابل» الاستعراضية من مومباي، والتي شاركت في البرنامج الشهير «أميركا جوت تالنت» وفازت بلقب الباز الذهبي مرتين قبل أن تفوز بالبطولة عام 2020. وستقدم هذه الفرقة الرائعة عروضها على المسرح الرئيس اعتباراً من الرابع من يناير المقبل، ولمدة شهر واحد فقط.

ومن الفرق المشاركة الأخرى والمفضلة لضيوف القرية العالمية، عرض «آربن كرو» الذي حقق شهرة واسعة بعد مشاركته المتميزة في برنامج «أميركا جوت تالنت»، كما سجل حضوراً لافتاً في الموسم 26 للقرية العالمية، والذي حظي من خلاله بدعم وتشجيع من قبل الضيوف نظراً للأداء الرائع الذي قدمه أفراد هذه الفرقة ومهاراتهم الاستثنائية. وتشارك الفرقة حالياً ببرنامج «أميركا جوت تالنت»، قبل عودتها مجدداً إلى مسرح القرية العالمية في دبي. وبناءً على رغبة الضيوف، تعود أيضاً فرقة الطبول الكولومبية الرائعة «آينجا» مرة أخرى لإضافة المزيد من البهجة إلى أجواء الاحتفالات في أرجاء القرية العالمية.

وكذلك تعود شخصيات القرية العالمية، وليف، زويا، أوزكا وآية «الرحّالة» بمغامراتهم الشيقة للضيوف الصغار من خلال عرض «أسطورة الصولجان»، وسيلتقي بهم الضيوف أيضاً على خشبة مسرح الصغار في إنتاج جديد كلياً في عرض «خفايا الصخرة الذهبية».

«بيتر رابيت» وأصدقاؤه

وتعود شخصية «بيتر رابيت» الكرتونية الشهيرة هذا العام لتتألق مجدداً بصحبة أصدقائه الرائعين ليلي بوبتيل، وسكويرل ناتكين، في مغامرة شيقة لسرقة جائزة الفجل العملاقة من السيد نويدز، البستاني المناوب في القرية العالمية، في أجواء تحاكي البيئة الطبيعية للأرنب الشهير وأصدقائه، والتي ستدهش الصغار.

أما شخصيات أوكتانوس فتعود إلى محطتها، حيث يصعد الكابتن برانكالس بصحبة وكاوازي وصديقهم الجديد «كاي» على متن المركبة لاستكمال مهامهم الجديدة في أجواء من التسلية والمرح.

وستقدم شخصيات «كير بيرز» (الدب كرامبي، والدب فان شاين، والدب تشيير) المحبوبة لدى الأطفال، عرضاً مميزاً على خشبة المسرح، بينما سيعود «بين وهولي» و «بي جي ماسكس» للظهور بعروضهم المسلية الخاصة.

وبالتأكيد لن يرغب الأطفال في تفويت فرصة اللقاء والتقاط سيلفي مع شخصيات «تشوتا بيم» أثناء تجوالهم في القرية العالمية! وسيستضيف مسرح الصغار أيضاً عرض «دونت دو ذا دودو»، المستوحاة أحداثه من كتاب قصص الأطفال الشهير «ذا كيوريوس تيل أوف دودو» للكاتب والممثل الكوميدي الشهير بيل أودي.

ويعود العرض الشيّق بحلة جديدة في العرض المائي الوحيد في المنطقة «أكوا أكشن»، بمفاجآت أكبر وأفضل من أي وقت مضى! مع تأثيرات نارية مبهرة، وسيارات LED الحائزة على رقم قياسي، والدراجات الهوائية، والشاحنة العملاقة، والقيادة الخطيرة، والدراجات المائية، والفلاي بورد، وغيرها.

ترفيه وسعادة

قال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية شون كورنيل: «يسعدنا أن نكشف عن بعض العروض الجديدة المذهلة والعروض العائدة لموسم القرية العالمية المقبل، والتي تناسب مختلف الأعمار والجنسيات والاهتمامات، وترضي جميع الأذواق.

ونتطلع دوماً إلى تقديم كل ما يمنح التسلية والترفيه والسعادة لضيوفنا، ونحرص على أن يستمتعوا بتجارب جديدة مليئة بالتشويق في كل مرة يزورون فيها الوجهة، وأن يواظبوا على زيارة القرية العالمية للاستمتاع بكل ما تقدمه، ولذلك نسعى دوماً لاستضافة الأفضل والأشهر من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: تبقى القرية العالمية الوجهة الرائدة والمميزة، نظراً لما تقدمه من عروض رائعة وثقافات متنوعة، ومرح وذكريات لامحدودة. تابعونا لمعرفة كل جديد للموسم الـ27 للقرية العالمية.

• باقة متنوّعة من فعاليات الحفلات الموسيقية، وعروض ثقافية داخل الأجنحة، وأخرى متجولة في أرجاء القرية.



• الضيوف سيستمتعون بعرض «مهرجين النجدة»، الذي يقدم مغامرات رجال إطفاء بطريقة فكاهية وطريفة.

• 200 عرض يومياً في أروقة القرية.