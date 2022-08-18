فيديو «تيك توك» يضاعف حوادث سرقة السيارات في أميركا

تسببت ظاهرة على تطبيق «تيك توك»، في ارتفاع سرقة السيارات في الولايات المتحدة، بسبب فيديوهات تعليمية تحولت إلى دروس «ثمينة» للمجرمين.

وأظهرت فيديوهات انتشرت بشكل كبير على التطبيق ذو الشعبية الكبيرة بين الشبان والمراهقين، كيفية اقتحام سيارة مقفلة وتشغيلها، دون الحاجة إلى مفتاح التشغيل.

وأظهر الفيديو كيفية فتح وتشغيل سيارة، باستخدام مفك براغ وشاحن متنقل بوصلة «يو إس بي»، وأشار إلى أن السيارات من نوع كيا وهيونداي هما الأكثر عرضة للاقتحام.

وكان الفيديو التعليمي يهدف إلى ردع وتحذير أصحاب السيارات من مخاطر السرقة، لكنه تحول إلى درس مجاني للمرجمين، وفقا لما نقلت «سكاي نيوز عربية» عن موقع «إندبندنت».

وانتشر ما يسمى بـ «التحدي» في وقت سابق من هذا العام عندما أظهر الفيديو الأول، الذي تمت إزالته منذ ذلك الحين من «تيك توك» رجلا يبدو وكأنه يشغل سيارة كيا باستخدام وصلة «يو إس بي».

وقالت أليسا سمارت، ضحية «الفيديو»، إن سيارتها كيا تم اقتحامها، وسرقت أشياء ثمينة عندما حاول شخص ما تشغيل سيارتها بشاحن «يو إس بي».

وفي حديثها إلى محطة «فوكس نيوز»، قالت سمارت: «كنت خائفة وقلقة ومرتبكة بشأن كيف يمكن لشخص ما أن يرى مقعد أطفال وحقيبة حفاضات ولا يزال يرتكب مثل هذا العمل الوحشي.»

وأعلنت مقاطعة كوك في ولاية إلينوي الأميركية، أن هناك زيادة بنسبة 767 % في سرقات سيارات كيا وهيونداي منذ عام 2021، وفقا لتقرير محطة «أي بي سي».

وقال قائد شرطة مقاطعة كوك توماس جاي دارت: «هذا توجه مقلق للغاية، ويحتاج العامة إلى معرفة ذلك حتى يكونوا يقظين في حماية أنفسهم».

في بيان قالت شركة «تيك توك» إنها «لا تتغاضى عن هذا السلوك، الذي ينتهك سياساتنا بشكل قاطع وستتم إزالته إذا تم العثور عليه على منصتنا».