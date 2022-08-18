الكويت.. تطوارت جديدة في قضية «المشاهيروغسيل الاموال»

أكدت مصادر أمنية كويتية أن جهاز أمن الدولة أنجز ملف غسل الأموال المتهم فيه بعض المشاهير والفاشنيستات، ورفع الملف إلى رئيس جهاز أمن الدولة في الكويت.

وكشفت مصادر لصحيفة»القبس» أن الملف، الذي انتهى منه جهاز أمن الدولة، يشتمل على معلومات وأدلة جديدة حول شبهة قيام عدد من المشاهير بغسل الأموال، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحيل الشيخ سالم النواف الملف إلى النيابة العامة خلال أيام بعد مراجعته والتدقيق عليها، وذكرت المصادر أن الملف يحمل مفاجآت ومعلومات وأدلة مختلفة تماماً عما تم في السابق.

ولفتت إلى أن هذه الأدلة قد تدحض ما ادعاه المتهمون سابقاً خلال التحقيقات معهم «بأن الأموال التي تحصَّلوا عليها كانت نظير إعلانات مدفوعة، حيث تبيّن وجود شبهة جريمة غسل الأموال».

وحول مصير المتهمين الذين لم تُثبت عليهم شبهات «غسل الأموال»؛ أكدت المصادر أن التحريات التي أجراها جهاز أمن الدولة، استبعدت عدد من المتهمين من المشاهير، بعد أن تبينت سلامة موقفهم القانوني، وعدم وجود شبهات حول أعمالهم.

وجددت المصادر التأكيد أن وزير الداخلية الكويتي، أعطى تعليماته بإعادة التحريات التي جرت عام 2020، وكشفت التحريات، التي أُجريت خلال الأيام الماضية، أن عدداً كبيراً من الفواتير، التي قدمها المشاهير، كانت مزوَّرة، وهو ما توصل إليه جهاز أمن الدولة، وأرفق الأدلة الجديدة بالملف، الذي سيحال إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة.