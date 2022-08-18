الكويت تجرم «القرطوم».. خصائصه تشبه الافيون ويدمر الصحة

جرمت وزارة الداخلية الكويتية، مادة «القرطوم» وأضافتها إلى قانون متعلق بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك لاحتوائها على خصائص تشبه مادة الأفيون.

و أوضحت الإدارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت على أن كل من يقوم بتعاطي أو تهريب أو جلب أو حيازة مادة القرطوم يقع تحت طائلة القانون

ونقلت صحيفة «القبس» عن بيان وزارة الداخلية ان تناول مادة القرطوم يؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي والإصابة بنوبات الصرع والذهان وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتسمم الكبد والغثيان و حالات الوفاة المفاجئة بسبب ارتفاع التسمم.

ودعا البيان أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وابلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم المعتاطين للمخدرات حتى يتم الحاقهم بالجهة المختصة بعلاج ورعاية وتأهيل المعتاطين و المدمنين.

و«القرطوم» هو عبارة عن شجرة استوائية تحتوي أوراقها على مادة تسمى «ميتراجينين» الذي يضاهي في تأثيره المواد الأفيونية مثل الكودايين والمورفين، واستخدمت اوراق القرطوم لفترة كبيرة للتخفيف من الآلام الشديدة.

يتم تناول القرطوم بعد غليه في الماء وشربه مثل الشاي، أو المضغ أو تدخينه بعد خلطه بالتبغ، أو بلع كبسولاته، ويستخدم القرطوم لعلاج أعراض انسحاب الهيروين والمورفين والمواد الأفيونية الأخرى، وفي بعض الحالات يتم وصفه لعلاج السعال والاكتئاب والقلق لكن لا يوجد دليل علمي يؤكد على فعاليته في مكافحة تلك الأمراض.