مفاجأة صادمة خلال برنامج تلفزيوني عن الأمان في برشلونة

في واقعة غريبة اثارت موجة واسعة من التفاعل، تم تصوير لص وهو يسرق مرتادي أحد شواطئ مدينة برشلونة الاسبانية، خلال مقابلة تلفزيونية مع أحد المصطافين كانت يتحدث عن متعة الصيف والأمان المتوفر في المدينة الاسبانية الشهيرة.

وظهر اللص في خلفية مقابلة إخبارية لمحطة إخبارية مملوكة للدولة تجريها مع أحد السواح وذلك لمراسل برنامج "أحب برشلونة".

واستمرت المقابلة دون انقطاع، وذلك فيما انحنى لص في الخلفية لالتقاط حقيبة ظهر تركت لثوان دون رقابة.

ورغم الحادثة استمر السائح في تمجيد أيام عطلته وقال: "الشاطئ جميل جدًا، والماء نظيف وبارد". وفيما كان صاحب الحقيبة المسروقة وهو يصرخ "شخص ما سرق أغراضي ، هل رآه أحد؟" مقتربا من طاقم الكاميرا وهو يتجول وينادي "حقيبتي، حقيبتي "، فيما تنظر امرأة ترتدي البيكيني وتحمل لوح مجداف إليه.

وانتشر الفيديو الطريف والمزعج في ذات الوقت بعد بثه على قناة TVE الإسبانية المملوكة للدولة حيث كان سبق تصويره على شاطئ مدينة برشلونة الشهير سانت ميكيل، وانتشر على نطاق واسع يوم الاثنين.

وكشفت الشرطة لاحقا أنها تعقبت وتعرفت على المشتبه به.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة غوارديا أوربانا: "بفضل مقطع فيديو نُشر على الشبكات الاجتماعية وتقرير شرطة الضحية، حددنا وأبلغنا عن مرتكب السرقة على شاطئ سانت ميكيل." وأضاف" شوهد اللص في اللقطات وهو يستغل فرصة غياب المالك لسرقة حقيبة تُركت للحظات والفرار من مكان الحادث. " وتعتبر برشلونة في مقدمة مدن اسبانيا، وحتى أوربا في حوادث السرقة والنشل.