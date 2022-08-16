لأول مرة.. تدريب 60 فتاة سعودية على مهنة صيد الأسماك

قال نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة موسى الكناني: إن عدد الفتيات اللاتي تم قبولهن في مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك، بلغ 60 فتاة، سيتم تدريبهن في مسار «حلول» المختص بمبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي خبراء ومختصين في المجال، وذلك لأول مرة.

وقال إن "المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك، وأن الوزارة لديها العديد من الخطط الإستراتيجية، التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والشابات في عدد من القطاعات الفنية والحرفية".

وأكد الكناني أنه تم تقسيم هذه المهنة إلى أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الصيد داخل البحر، وثلاثة منها خارج البحر، وهي النقل والتوزيع، والمبيعات والتسويق والخدمات المساندة والتشغيل، كاشفا عن أن 90% من المستهدفين في قطاع "التسويق"، من الإناث.