السجن مدى الحياة والعلاج النفسي لمرتكب جريمة دهس عشوائي في ألمانيا

قضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء بسجن رجل مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب القتل والشروع فيه في عدة حالات.

وأقرت المحكمة في مدينة ترير فداحة الجريمة وأمرت بوضع الرجل في مستشفى مغلق للأمراض النفسية.

ورأت المحكمة أنه ثبت أن المتهم 52 عاما قاد سيارته بسرعة كبيرة عبر منطقة مشاة في ديسمبر 2020 من أجل قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأسفرت الجريمة عن مقتل خمسة أشخاص: رضيع عمره تسعة أسابيع ووالده /45 عاما/ وثلاث نساء /73 و 52 و 25 عاما/. كما أصيب العديد من الأشخاص بجروح، وأصيب نحو 300 شاهد عيان بصدمات نفسية.

وكان المدعي العام قد اتهم الألماني بارتكاب خمس جرائم قتل والشروع في القتل في 18 حالة بالإضافة إلى إلحاق أذى بدني خطير.