ألمانيا: إخلاء قطار بسبب "إصابة جماعية" بمشاكل في الدورة الدموية

هرعت قوات الإطفاء في العاصمة الألمانية وفرق أخرى إلى محطة قطار فريدريش شتراسه اليوم الاثنين للمشاركة في عملية كبيرة لإخلاء قطار من راكبيه.

وتحدثت قوات الإطفاء عن وقوع "حالات إصابة جماعية"، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص يعانون مشاكل في الدورة الدموية. وكان الجو حارا للغاية وقت وقوع الحادثة. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بشكل فعلي.

وتم إيقاف حركة القطارات في قلب برلين بشكل مؤقت بسبب هذه المشكلة ولم يسر هذا الوقف على قطارات الضواحي وحسب ،بل كذلك على قطارات المسافات البعيدة.

وأفادت بيانات السكك الحديدية والشرطة الاتحادية بأن بعض الركاب تمكنوا بالفعل من النزول من القطار المعطوب إلى الهواء الطلق بأنفسهم وذلك قبل بدء عملية الإجلاء، وساروا على الخط الحديدي صوب المحطة. وقالت الشركة والشرطة إن هذا السير غير مسموح به وخطير.

وأوضحت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية أنه كانت هناك حاجة إلى إخلاء قطار ضواحي "إس بان" بعد توقفه عن الحركة قبل الوصول إلى المحطة بسبب عطل فني.