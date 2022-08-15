وفاة الملياردير راكيش جونجونوالا الملقب بـ «وارن بافيت الهندي»

توفي الملياردير الهندي، راكيش جونجونوالا، (62 عاماً)، الذي جنى ثروته من البورصة، وأطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية لقب «وارن بافيت الهندي»، بحسب ما أعلن مكتبه، أمس. ونعاه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ووصف عبر «تويتر» خبر رحيله بأنه «محزن».

وكان الراحل يوصف بأنه «الثور الكبير» في «دلال ستريت»، وهي التسمية التي يشار بها إلى بورصة بومباي. فيما كانت ثروته تقدّر بنحو 3.5 مليارات دولار، وكان يمتلك حصصاً كبيرة من أسهم 30 من أبرز الشركات الهندية في السوق المالية.