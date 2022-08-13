50 مطبخاً تستعرض نكهاتها في «أسبوع مطاعم دبي»

انطلق أمس «أسبوع مطاعم دبي» ليقدم فرصة لجميع المقيمين والزوار في دبي لتذوق أفضل ما تقدمه المدينة خلال الموسم الـ25 من «مفاجآت صيف دبي»، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري. ويجتمع 50 مطعماً فاخراً ليقدم كل منها قائمة طعام متميزة والعديد من تجارب المأكولات الفريدة للعائلة والأصدقاء.

وتشارك العديد من المطاعم المدرجة في دليل ميشلان الأول لدبي، والذي تم إطلاقه في يونيو، في «أسبوع مطاعم دبي». ومن ضمنها مطعمان تم إدراجهما في فئة Bib Gourmand نظراً لشهرتهما وتميزهما، تحت إشراف طهاة حائزين على جوائز ميشلان؛ وهما المطعم الفرنسي Brasserie Boulud في فندق سوفيتل ذا أوبليسك دبي، بإشراف دانيال بولود، المعروف بمطعمه Daniel في نيويورك والحائز على نجمتي ميشلان، في حين أن Indya by Vineet في منتجع وسبا لي رويال ميريديان بيتش بإشراف فينيت باتيا، أول طاهٍ هندي يتوج بنجمة ميشلان في مطعمه Rasoi في لندن.

ومن المطبخ الإيطالي، يشارك مطعم Fi’ila صاحب الإطلالة الخلابة من الطابق 70 في إس إل إس دبي هوتيل أند ريزيدنس في الخليج التجاري؛ ومنه إلى Goldfish، مطعم السوشي الياباني في غاليريا مول؛ وReif Japanese Kushiyaki في دار الوصل مول، وجميعها في دليل Bib Gourmand. وهناك مطعم Lowe في مبنى كوا كانفاس KOA Canvas، الذي يخدم منطقة البراري، والمعروف تبنيه مفهوم الاستدامة، ما أكسبه مكاناً ضمن فئة نجمة ميشلان الخضراء.

كما يعد «أسبوع مطاعم دبي» فرصة رائعة لعشاق المأكولات الشرق أوسطية، للاستمتاع بهذه النكهات المميزة في عدد من أفخم المطاعم.

• فرصة لجميع المقيمين والزوار في دبي لتذوق أفضل ما تقدمه المدينة لعشاق المأكولات الشرق أوسطية في عدد من أفخم المطاعم.