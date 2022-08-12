الأردن.. العثور على 2 مليون حبة مخدر بمزرعة شخصية نافذة في الكرك

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية ضبط نحو 2 مليون حبة كبنتاغون مخدرة، بعد مداهمة مزرعة تابعة لشخصية نافذة في مدينة الكرك جنوبي البلاد.

وأفاد مدير الأمن العام حسين الحواتمة في يبان نشرته وسائل إعلام محلية أن «الشخصية التي تملك المزرعة، نافذة وقريبة شخصيات سياسية سابقة»، مشددا على أن «قرار الاشتباك مع مخدرات الداخل اتخذ والذراع الأكثر مهنية واحترافا في التعاطي هو مديرية الأمن العام».

وأثنى الحواتمة على كوادر مكافحة المخدرات، معلنا تزويدهم وتغذيتهم بالمزيد من الكوادر والعناصر البشرية والإمكانات المطلوبة لإكمال واجباتهم المقبلة.

وأكد أن «الإعلان رسميا عن مداهمة مزرعة الكرك هو إيذان بالحرب على تلك الأفرع وهي خطوة تحظى بالغطاء السياسي الأمني والمرجعي والأهم سياسيا أنها تؤسس لسحب الذرائع من الملاحظين بين الأردنيين وفي الجوار القائلين بأن المؤسسات تجتهد في مراقبة الحدود السورية وتتراخى عن الشركاء المحتملين داخل حدود الأردن».