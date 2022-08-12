تجارب علاج للحفاظ على صحة العقل والبدن

يُعدّ «سبا سنك موند» في فندق «رافلز النخلة» دبي، وجهة مصممة بأناقة ومجهزة بشكل فاخر لرفاهية ضيوفه، حيث يقدم خدمات وعلاجات عالمية المستوى في أجواء هادئة وأنيقة، وقد فاز بجائزة أفضل سبا في عام 2022 من مؤسسة Professional Beauty. ويرحب فندق «رافلز النخلة» دبي بضيوفه للاستمتاع بأقصى درجات الاسترخاء والرفاهية، وتجديد الجسم في سبا سنك موند الشهير عالمياً الحاصل على جوائز.

وتتمتع «سنك موند»، إحدى أفضل العلامات التجارية للمنتجعات الصحية في العالم، بسُمعة مرموقة في تقديم أفضل العلاجات باستخدام منتجات طبيعية مستوحاة من طقوس الجمال والصحة المتميزة. وتشمل العلاجات المبتكرة علاجي(KO BI DO) و(Ayurveda)، وهما نوعان تقليديان من أساليب التدليك اليابانية والهندية التي تحظى بإعجاب الجميع. كما يعدKO BI DO تدليكاً عميقاً يستهدف الوجه والرقبة، ويُعرف بآثاره القوية في تجديد الشباب، وهو بديل فعال للفيلرز والبوتوكس. ويأتي علاج Ayurveda من الهند، وهو ممارسة عريقة تستند إلى مبادئ الطب التقليدي التي تأسست في الهند منذ نحو 5000 عام.

ويعد Gharieni Welnamis، التحفيز الصوتي الديناميكي للأذنين، علاجاً يستخدم ذبذبات الصوت التي يتم التحكم فيها، من خلال الحاسوب لتدريب الدماغ على الاسترخاء والاستفادة من أساليب الاسترخاء العميق. وعلى غرار التأمل، تعمل أصوات معينة على إبطاء النشاط العقلي، حيث تستهدف الترددات والذبذبات مراكز الطاقة في الجسم.