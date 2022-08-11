جمل يموت بضربة شمس.. وطيور تسقط من السماء

كشفت حديقة حيوانات في وسط اليابان، إن جملها الوحيد الملقب بهيتومي، مات متأثرا بضربة شمس بينما تعاني البلاد من حرارة قياسية.

وكانت الجمل البالغ من العمر 22 عامًا، عرضة للإجهاد الحراري، وتظهر بعض العلامات الكلاسيكية لضربة الشمس قبل وفاته الأسبوع الماضي، وفقًا للعاملين في حديقة حيوان أوكازاكي هيغاشي كوين في محافظة أيشي.

قالت هارونا هيروس، وهي طبيبة بيطرية في حديقة الحيوانات، لموقع فايس نيوز «نشعر بحزن شديد لموتها - لقد كانت حيوانًا حلوًا كان يقترب منا كثيرًا أثناء وقت تناول الطعام». انضم هيتومي إلى عدد من الحيوانات التي عانت أو ماتت مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت موجة حارة شديدة في الهند سقوط طيور من السماء بسبب الإرهاق وضربة الشمس. وصلت درجات الحرارة في أجزاء من البلاد إلى 50 درجة مئوية، وأفاد عمال إنقاذ الطيور بتلقي عدد غير عادي من المكالمات حول الطيور المريضة. في المملكة المتحدة، التي سجلت درجات حرارة قياسية في يوليو، اقتربت بعض الحيوانات الأليفة بشكل خطير من الموت من ضربة الشمس.

وتسببت الحرارة الشديدة في طوكيو في إجهاد شبكات الكهرباء ووصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في العاصمة للمرة 14 هذا العام - وهو أكبر عدد من أيام الحر الشديد على الإطلاق.

وقالت هيروكو أوياما، مديرة حديقة الحيوان، إن لدى هيتومي أعراض أساسية قد تجعلها أكثر عرضة للحرارة. سجلت مدينة أوكازاكي، حيث تقع حديقة الحيوانات، ارتفاعًا شديدًا بلغ 36.8 درجة قبل يوم واحد فقط من نفوق الجمل. ودفعت درجات الحرارة هذه المحافظة إلى إصدار إنذار بضربة شمس.