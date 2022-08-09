شيفرته "Hi Mum" .. احتيال خطير يصعب اكتشافه عبر واتساب !

حذرت الشرطتان الإسبانية والأسترالية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من عملية احتيال جديدة تعتزم من خلالها مجموعة من مجرمي الإنترنت الحصول على أموالك في غضون دقائق دون إثارة أي نوع من الشك عن طريق "Hi Mum"، حيث يتصل بك رقم غير معروف عبر واتساب متظاهرا بأنه ابنك أو ابنتك. بعد إجراء تمرين الهندسة الاجتماعية، واكتشاف ما إذا كان للضحية ذرية أم لا، فإن المسؤولين عن هذا الهجوم سيكتبون إليه كما لو كانوا أطفاله من رقم هاتف جديد: “أمي! لقد تعطل هاتفي المحمول، هذا هو رقم هاتفي جديد”.

وبعد أن يوضح أن رقم هاتفه لم يعد يعمل نتيجة لحظر مزعوم، سيطلب مجرم الإنترنت الذي يتظاهر بأنه ابن الضحية خدمة من والدته أو والده: “لديّ شيء أيضا .. أنت مشغول؟ هل أنت مشغول؟”.

وعلى الرغم من أنك تطلب منه الاتصال بك، فإنه سيتجاهل ذلك لتجنب اكتشافه. بدلا من ذلك، سيقرر مواصلة استراتيجيته بهدف سرقة مبالغ كبيرة من المال منك دون إثارة الشكوك: “يجب أن أدفع شيئا وليس لدي البطاقة في يدي. هل يمكنك تحويل لي وأنا أدفع؟”.

وفي حال قررت مساعدة ابنك أو ابنتك، سيرسل لك الشخص المسؤول عن عملية الاحتيال تفاصيل الحساب الذي يتعين عليك إجراء الإيداع له.

وكما يوضح المعهد الوطني للأمن السيبراني (Incibe)، في كل مرة يحدث ذلك يمكن أن تختلف الرسالة والأرقام بهدف الوصول إلى المزيد من الأشخاص.