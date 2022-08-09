بسبب التغيّر المناخي.. ألمانيا تستعد لـ «أمراض غريبة»

طالب رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، لوتار فيلر، بالاستعداد لظهور أمراض غريبة في ألمانيا، بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.

وقال فيلر: «إن التغيّر المناخي في ألمانيا أدى إلى تمدد موائل البعوض والقراد». وأوضح أن «أنواع البعوض والقراد يمكنها أن تنقل مسببات أمراض بكتيرية وفيروسية»، مشيراً إلى أن هذه المسببات يمكن أن تكون فيروسات «زيكا» أو «حُمى الضنك».