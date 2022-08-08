الماعز الاسباني العاشق للحرية يهرب للمرة الثانية خلال أسبوع

هرب حيوان الماعز الذي انتشرت صوره وهو يقتحم محل مجوهرات الأسبوع الماضي مرة أخرى من مكان احتجازه وفق ما أعلنت وسائل إعلام اسبانية.

وكان تم نقل الماعز، الذي تصدرت صوره عناوين الصحف خلال اندفاعه يوم الأربعاء الماضي وسط مدينة قرطاجنة حتى اقتحامه في النهاية متجر مجوهرات حيث تم القبض عليه، إلى مزرعة خوسيه روساس في منطقة إسكاريويلاس بينما كانت السلطات تحاول العثور على المالك.

ووضع الماعز المشاكس في حقل فيه قطيع من الأغنام، وسرعان ما اكتشف الرعاة أن الماعز قد هرب مرة ثانية بعد أقل من 24 ساعة من قدومه إلى المزرعة.

وبحث الرعاة والسلطات المحلية لساعات حتى تم تحديد مكان الماعز أخيرًا وإعادته إلى المزرعة.

وحسب "يو بي آي" قالت الشرطة إنهم ما زالوا لا يعرفون من أين أتت الماعز قبل ظهورها في قرطاجنة.