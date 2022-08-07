حفل غنائي في أبوظبي لفرقة ويستلايف الأيرلندية الشهيرة

كشفت «لايف نيشن» عن إقامة حفل غنائي حصري في الشرق الأوسط لفرقة ويستلايف الشهيرة، إحدى أبرز الفرق الموسيقية في العالم، في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي يوم 29 سبتمبر المقبل. وتشتهر فرقة موسيقى البوب الأيرلندية بألحانها التي تصدرت عالم الموسيقى في التسعينات، مثل «يو ريز مي أب» و«سوير إت أغين» و«أبتاون غيرل»، حيث باعت أكثر من 55 مليون أسطوانة على مستوى العالم.

وتشكل عودة الفرقة إلى دولة الإمارات، بعد غيابها منذ عام 2019، فرصةً فريدة للاستمتاع بأجواء حماسية على وقع أنغام الفرقة المميزة وأغانيها التي تصدرت قوائم أفضل الأغاني. وتستضيف صالة الاتحاد أرينا، التي تتميز بموقع فريد في جزيرة ياس ضمن الواجهة البحرية في ياس باي، الفرقة الشهيرة التي تضم مجموعة من المغنين الموهوبين.

وتقدم الفرقة أبرز أغاني ألبومها الثامن عشر «وايلد دريمز» الذي أطلقته في عام 2021، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانيها الكلاسيكية. وسجلت الفرقة ألبومها الأخير خلال 18 شهراً واستلهمته من تحديات هذا العصر، حيث يعكس المزاج العام السائد حالياً، ويطرح أفكاراً جديدة، ويتحدث عن الأمل والبدايات الجديدة والتطلع إلى المستقبل.

باعت أكثر من 55 مليون أسطوانة على مستوى العالم.