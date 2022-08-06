ذهب لإطفاء الحريق فوجد عشرة قتلى هم أفراد عائلته

لقي ثلاثة أطفال وسبعة بالغين مصرعهم في حريق بمنزل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وأصيب رجل إطفاء استُدعى إلى مكان الحادث بالرعب إذ وجد الضحايا هم أفراد عائلته.

وأكدت شرطة ولاية بنسلفانيا أسماء ستة من الضحايا، لكنها لم تحدد بعد أصغر الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وستة وسبعة أعوام.

وقال هارولد بيكر، وهو رجل إطفاء متطوع بشركة إطفاء بمنطقة "نيسكوبيك" بولاية بنسلفانيا، لوكالة أسوشييتد برس للأنباء إن القتلى هم ابنه وابنته ووالد زوجته وشقيقها وشقيقتها وثلاثة أحفاد واثنين من أقاربه.

قال إن الأطفال الثلاثة الذين لقوا حتفهم - ولدان وفتاة - لم يكونوا يعيشون في المنزل، وإنما كانوا في زيارة للقيام بأنشطة صيفية.

وتم فتح تحقيق جنائي لمعرفة سبب الحريق.

ويُعتقد أن الحريق بدأ في شرفة المنزل، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.