«مطعم بيل كانتو».. تجارب حالمة في وجهة غامرة

يحمل المطعم المطل على صالات دبي أوبرا توقيع مصمم الديكور الشهير بول بيشوب، الذي حرص على تحويل المطعم إلى عالم متكامل ومذهل داخل دبي أوبرا، حيث تتزين كل زاوية من المطعم بتفاصيل حيوية وملفتة بلمسات أوروبية جميلة. ويظهر الاهتمام بأدق التفاصيل واضحاً في الديكور الداخلي للمطعم، بدءاً من التدرّجات اللونية الموحّدة، التي تتضمن اللمسات الخشبية وألوان الزمرد اللامعة وتدرّجات اللون الخمري الغامق والأرجواني الداكن، ووصولاً إلى قطع الديكور المتنوّعة من الجلد المخرّم المطبوع وثريات الكريستال المذهلة والأعمدة البارزة المستوحاة من صالات الأوبرا الكلاسيكية.

ويصطحب المطعم ضيوفه في رحلة إلى الأجواء الإيطالية الأصيلة التي تشبه دفء المنزل. ويوفر قائمة طعام فاخرة تحمل اسم «ليبريتو»، مستوحاة من أحد أهم الأعمال الأوبرالية الفنية وتضم أطباقاً محضرة على يد مجموعة من أبرز المواهب العالمية التي تدير فريق الطهو في المطعم. وصمم شيف العلامة جياكومو لومباردي أطباق المطعم الشهية، مثل طبقي برولوج وإيبيلوج، بكل إتقان، إلى جانب الأطباق الكلاسيكية التي أضاف عليها لمساته العصرية. وتبزر أصالة المطعم الحقيقية من خلال تشكيلة من أصناف البيتزا التي ابتكرها الشيف فينتشنزو باليرمو، الرائد على مستوى العالم في تحضير بيتزا نابولي التقليدية.

ويمكن لضيوف مطعم «بيل كانتو» اختتام تجربتهم بأطباق الحلويات اللذيذة من تحضير شيف المعجنات أنتوني فالكون، الذي يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها من العمل في مجموعة متنوّعة من المطاعم الحاصلة على «نجمة ميشلان»، حيث يبرع في تحضير تشكيلة واسعة من المعجنات عالمية المستوى، من بينها حلوياته الخاصة، مثل بريمافيرا ألا فراجولا وإكلير فورستا نيرا.