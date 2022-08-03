توقيف ممرضة متورطة في تسريب فيديو جثة نيرة أشرف

أوقفت الأجهزة الأمنية في مصر ممرضة بمستشفى المنصورة العام القديم، وذلك بعد ثبوت تورطها بتصوير مقطع فيديو يظهر الطالبة نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها.

وكانت الجهات الامنية قد رصدت مقطع فيديو متداول عبر "فيسبوك"، مسرب من داخل المستشفى التخصصي بالمنصورة، للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، والتي لقيت مصرعها على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة الجامعة، أثناء توجهها لأداء امتحانات آخر العام.

وأكد أحد المصادر الطبية أن تحقيقات موسعة جرى إجراؤها مع استقبال المستشفى وطاقم التمريض وتم تحديد شخصية الممرضة التي تعمل باستقبال المستشفي والتي قامت بتصوير الفيديو وقت الواقعة، وذلك يوم الاثنين 20 يونيو الماضي، وتبين أنها تدعى "منى. ال" ممرضة ومقيمة مدينة السنبلاوين. بحسب عدد من الصحف المحلية