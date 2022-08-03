جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك موزاييك الأمير البريطاني ويليام وزجته الأميرة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، في حديث مرح مع ابنته الأميرة شارلوت في إحدى المناسبات الرياضية المحلية. «أيه.بي.إيه» عارضة أزياء تقدم ثوباً للمصممة العالمية الهندية أناميكا خانا، التي حظيت تصاميمها التي تجمع فيها التراث المحلي بلمسات عالمية من تحقيق شهرة واسعة. «أ.ف.ب» عمل نحتي فني للفنانة الأسترالية باتريشيا بيتشينيني، الذي حمل عنوان «نحن متصلون»، تجسّد فيه منحوتات لكائنات هجينة افتراضية لغايات مناصرة للبيئة، نفذتها بتقنيات شديدة الدقة. «أ.ف.ب» النجم العالمي براد بيت لدى حضور العرض الأول لفيلم (Bullet Train) في أحد فنادق لوس أنجلوس، وسيبدأ العرض التجاري للفيلم 5 أغسطس الجاري. «أيه.بي.إيه» 5واحدة من مئات المعجبين الذين تجمعوا في ممشى النجوم في لوس انجلوس لتكريم الممثلة السمراء نيشيل نيكولز، التي كانت مشاركتها في «ستار تريك» حدثاً بارزاً في تاريخ هوليوود. «أيه.بي.إيه» صورة المصدر: الامالرات اليوم التاريخ: 03 أغسطس 2022 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App