«#وجهات_دبي» تهدي العائلات نقطة انطلاق للاستمتاع بسحر المدينة

أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً إرشادياً تفاعلياً جديداً ضمن مبادرة «#وجهات_دبي»، يسلط فيه الضوء على الوجهات الترفيهية التي يمكن للعائلات قضاء أوقات مميزة فيها مع أطفالهم، في عطلة نهاية الأسبوع، واستكشاف الوجهات المميزة التي تتوزع بين أفضل المطاعم ومواقع الاستمتاع بممارسة ألعاب الرياضة والمغامرات، فضلاً عن مجموعة من الوجهات الفنية الإبداعية الفريدة في عدد من مناطق الجذب بدبي، إذ تتواصل الحملة حتى نهاية أغسطس الجاري، تأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم في كل الأوقات.

ويركز أحدث دليل تفاعلي لـ«براند دبي»، الذي جاء تحت عنوان «خطط جدولك لقضاء نهاية الأسبوع في دبي» على مجموعة متنوّعة من الوجهات الفريدة، التي تتيح كل منها أجواء ترفيهية وتجارب رائعة وأنشطة مختلفة تناسب كل الأذواق والأعمار من المقيمين والزوّار، إذ توفر هذه الوجهات المدرجة في الدليل التفاعلي الجديد عروضاً وخيارات وأنشطة وتجارب متنوّعة ومتميزة، ترتبط جميعها بأجواء الصيف في المدينة.

ويُعدّ «خطط جدولك لقضاء نهاية الأسبوع في دبي» السادس ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية التفاعلية في إطار مبادرة «#وجهات_دبي» الترويجية، التي تدعو المقيمين والزوار إلى الاستمتاع بدبي خلال فترة الصيف، إذ يسلط الدليل الجديد الضوء على مجموعة من أفضل الوجهات الترفيهية والمطاعم والمرافق والخدمات التي تتيح ممارسة الألعاب الرياضية والمغامرات، والاستمتاع بمناطق الجذب المخصصة لتقديم العروض الفنية والإبداعية في عطلة نهاية الأسبوع، التي تستهوي الصغار والكبار على حد سواء في عدد من مناطق الجذب في المدينة، مثل: (جميرا وكايت بيتش ودبي مارينا ودبي هاربور والجداف وقناة دبي المائية والقوز وميناء راشد ومردف والخوانيج والوصل ونخلة جميرا وبلو ووترز وجي بي آر وند الشبا والبرشاء)، بما يجعل المدينة وجهة صيفية فريدة من نوعها.

إرضاء الرغبات

وقالت تنفيذي المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، فاطمة المُلا: «إن دليلنا الصيفي التفاعلي السادس يتيح للمقيمين والزوّار اكتشاف مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية للاستمتاع بأنشطة وفعاليات متنوّعة في عطلة نهاية الأسبوع، التي تتنوّع بين المغامرات المائية والرحلات البحرية والمقاهي العصرية والمعارض الفنية المتميزة»، مشيرة إلى أن الدليل الجديد يمثل نقطة انطلاق للاستمتاع بسحر وديناميكية المدينة بشكل يتميز بالسهولة، إذ تم تصميم الدليل للمساعدة في استكشاف المدينة وتحقيق أقصى استفادة من زيارة وجهاتها المميزة المتنوّعة.

وأضافت: «كما يتيح أحدث دليل تفاعلي إرضاء رغبة كل من يريد الاستمتاع بالتجوّل في عدد من مناطق الجذب في المدينة، من خلال التعرّف من جديد إلى وجهاتها الشهيرة بها واكتشاف جواهرها الخفية، تأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، لما تتمتع به من مقومات التميز التي ترجح كفتها في ميزان المنافسة العالمية مع أكبر وأعرق مدن العالم وأبرز الوجهات العالمية».

كل ما تحتاجه

وتركز «#وجهات_دبي» خلال هذا الموسم على وجهات تقدم خدمات تتناسب مع الأسر والعائلات التي قررت قضاء عطلة الصيف في دبي للاستمتاع، بما توفره من مرافق وخدمات سياحية وترفيهية متنوّعة. ويسلط الدليل الإرشادي الخامس، الذي جاء بعنوان «كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي»، الضوء على أكثر من 60 مشروعاً يمكن من خلالها الوصول إلى مجموعة كبيرة من المنتجات التي ترتبط بصورة أساسية بأشهر الصيف وتتنوّع لتشمل الملابس الصيفية الخفيفة والكماليات والمستلزمات الأكثر استخداماً. فيما تضمّن الدليل الإرشادي الرابع مجموعة من الأدلة الرقمية الهادفة إلى توفير معلومات حول وجهات رئيسة في دبي خلال عطلة الصيف، ومعلومات حول وجهات «الهوايات»، التي تتوزّع بين الفنية والإبداعية والرياضية.

كما تضمنت ثلاثة أدلة إرشادية صدرت ضمن مبادرة «#وجهات_دبي» معلومات حول الوجهات الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات، لاسيما المغطاة منها، كذلك مخيمات دبي الصيفية للأطفال التي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً، إضافة إلى الفنادق التي تتوافر فيها أحواض السباحة وأخرى تقدم فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال، والوجهات المائية المنتشرة في دبي.

الحملة مستمرة

يمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لـ«#وجهات_دبي» الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر موقع «براند دبي» على الإنترنت /https://branddubai.ae/ وحساب «براند دبي» على «إنستغرام» @BrandDubai

وبدأت الحملة الصيفية لـ«#وجهات_دبي» مطلع يوليو الماضي، تزامناً مع بدء موسم العطلات الصيفية وانتهاء العام الدراسي، وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

يذكر أن مبادرة «#وجهات_دبي» تضم مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة، منها: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات. كما تشارك في الحملة: «إعمار»، «دبي القابضة»، «نخيل العقارية»، «مؤسسة ماجد الفطيم»، و«مجموعة ميريكس للاستثمار».

«خطط جدولك لقضاء نهاية الأسبوع في دبي» يُعدّ الدليل السادس ضمن سلسلة إرشادية تفاعلية في إطار «#وجهات_دبي» الترويجية، التي تدعو المقيمين والزوّار إلى الاستمتاع بدبي خلال فترة الصيف.