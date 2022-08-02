بطلة «رحلة النجوم» نيشيل نيكولس تغيب عن 89 عاماً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توفّيت الممثلة الأميركية نيشيل نيكولس التي عُرفت بدورها في سلسلة «ستار تريك» (رحلة النجوم) الشهيرة، أول من أمس، عن 89 عاماً، كما أعلنت عائلتها في بيان.

وكتب نجلها كايل على موقعها الرسمي: «والدتي نيشيل نيكولس توفّيت وفاة طبيعية.. عاشت حياة زاخرة وشكّلت قدوة لنا جميعاً».

وأوضح ناطق باسم العائلة أن الممثلة فارقت الحياة في سيلفر سيتي (ولاية نيو مكسيكو)، حيث كانت تعيش مع ابنها.

وجسّدت المغنية السابقة في مسلسل الخيال العلمي المنتج في الستينات دور الضابطة نيوتا أوهورا ذات الأصول الإفريقية والتي تتقن اللغة السواحلية، وسرعان ما تحوّلت الى رمز من رموز النضال من أجل الحقوق المدنية.

وحظيت الراحلة بإعجاب مارتن لوثر كينغ الذي طلب منها ألّا تنسحب من المسلسل كما كانت تنوي فعله، مؤكّداً لها، بحسب ما كشفت الممثلة السمراء، أن «ستار تريك» هو المسلسل الوحيد الذي يسمح لأولاده بمشاهدته.

وفي السبعينات، أعدّت نيكولس شريط فيديو لمساعدة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على انتقاء رواد فضاء، لاسيّما في أوساط النساء والأقليات.

وغرّد الممثل جورج تاكِي، الذي هو أيضاً من الوجوه البارزة في «ستار تريك»، تعليقاً على نبأ وفاة نيشيل: «قلبي محزون. وعيناي تلمعان مثل النجوم التي ترقدين إلى جانبها، يا صديقتي العزيزة».

وولدت الراحلة في 28 ديسمبر 1932 في شيكاغو. وفي الـ14 من عمرها بدأت مسيرتها فنانة استعراضية ومغنية في فرقة ديوك إلينغتون.

واشتهرت بدورها في السلسلة الأولى من «ستار تريك»، ومثّلت في مسلسلات تلفزيونية أخرى، وسجّلت ألبومين، وشاركت في العرض الأوبرالي «بورغي أند بيس» إلى جانب سامي ديفيس جونيور.

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