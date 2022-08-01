بعد سرقة ناجحة..لص يعود لمسرح الجريمة لأنه نسي مفاتيحه وتصوره الكاميرات

المصدر: الامارات اليوم

قالت السلطات المحلية إن إدارة شرطة كاليفورنيا تبحث عن سارق تم التقاط صورته في شريط فيديو وهو يعود إلى مسرح الجريمة بعد أن ترك مفاتيحه الخطأ ورائه.

وقام اللص الفاشل في شمال كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأميركية) بسرقة أموال من مكتب شركة جوني دونتس في منطقة خليج سان فرانسيسكو اليوم الاثنين، وفقًا لإدارة شرطة سان رافائيل ووكالة أسوشيتد برس. و زُعم أنه أمسك بمفاتيح سيارة مخبز، لكنه لم يسرق السيارة نفسها.

ويُظهر ما يقرب من دقيقة واحدة من لقطات المراقبة المشتبه به يسير داخل وخارج رؤية الكاميرا وهو يتنقل بين الغرف، بما في ذلك منطقة التخزين، عدة مرات. وقالت الشرطة إنه أجبر على فتح خزانة ملفات أثناء فورة نشاطه.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به أخذ مبلغًا غير محدد من النقود من حقيبة بنكية داخل المكتب.

إلا أن اللص المتعثر الحظ اضطر إلى العودة إلى مسرح الجريمة بعد ذلك بوقت قصير لاستعادة مفاتيحه الخاصة، والتي من الواضح أنه تركها وراءه عن طريق الخطأ.

ووزعت الشرطة أوصاف اللص الذي كان يرتدي قميص جامعة كنتاكي أزرق وسروال قصير داكن اللون، وطالبت بمن يتعرف عليه الابلاغ فورا. بحسب «فوكس نيوز».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news