صفعة الأوسكار ما زال يتردد صداها.. روك يرفض اعتذار سميث ويقارن بين ألم "الكلمات" و"اللكمات" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد ساعات فقط من إصدار النجم الأمريكي ويل سميث مقطع فيديو تضمن اعتذارًا طويلا للممثل الكوميدي كريس روك بعد شهور من صفعة الأوسكار، رد روك بأنه لن يقبل الاعتذار، معلقا بأن "من يقول إن الكلمات مؤلمة، لم يشعر بألم اللكمات على وجهه".

وفي مارس الماضي، صفع سميث روك على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 بعد أن سخر الممثل الكوميدي من رأس زوجته جادا بينكيت سميث الحليق، وبعد شهور من حدوثها ما زالت القضية محل اهتمام الإعلام والوسط الفني في هوليوود.

رغم أن الممثلة بينكيت سميث كانت صريحة بشأن معاناتها من الثعلبة التي تسبب تساقط الشعر.

ورغم اختفاء أغلب أطراف الواقعة عن الأضواء منذ شهور، خاصةً النجم ويل سميث، إلا أن ويل عاد مؤخرًا ليقدم اعتذارا لكريس روك، لكن يبدو أن الأخير لن يقبل أي اعتذارات.

وقال كريس خلال جولة كوميدية له في مدينة أتلانتا بعنوان: Ego Death World: "الجميع يحاول أن يكون ضحية لعينة".

وتابع: "إذا ادعى الجميع أنهم ضحية، فلن يسمع أحد الضحايا الحقيقيين، حتى إنني تعرضت للضرب من قبل سميث.. لكنني ذهبت للعمل في اليوم التالي، لأن لدي أطفالا".

وذهب روك أكثر من ذلك في رفضه للاعتذار حين قارن النجم ويل سميث بالمجرم شوج نايت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة دث رو، الذي يقضي حاليًا 28 عامًا في السجن بتهمة القتل العمد.

وفي وقت سابق، نشر سميث مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعتذر فيه للنجم كريس روك عن الصفعة.

وقال سميث في الفيديو: على مدى الأشهر القليلة الماضية، كنت أفكر كثيرًا وأعمل شخصيًا، لقد طرح الجمهور الكثير من الأسئلة العادلة التي أردت أن أستغرق بعض الوقت للإجابة عنها".

وخلال مقطع الفيديو، أشار سميث إلى أنه تواصل مع روك، لكن روك "لم يكن مستعدًا" للتحدث.

وقال سميث: "كريس، أعتذر لك، كان سلوكي غير مقبول، وأنا هنا متى كنت مستعدًا للتحدث".

وتابع: "أريد أن أعتذر لوالدة كريس"، قائلاً إنه شاهد مقابلة أجرتها حول الصفعة، ولم يكن يدرك عدد الأشخاص الذين تأثروا بالواقعة.

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