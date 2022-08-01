محمود ياسين.. صانع سكاكين منذ 60 عاماً

المصدر: دمشق ■ رويترز

على مدى أكثر من 60 عاماً يجلس صانع السكاكين السوري محمود ياسين (76 عاماً) في متجره بدمشق القديمة ليمارس المهنة التي وقع في عشقها منذ طفولته، إذ يصنع السكاكين مستخدماً فرناً يعمل بالفحم حيث يقوم بتسخين المعدن ويشكله بالدق عليه بين مطرقة وسندان لصنع الأدوات التي يستخدمها القصابون والطهاة وربات البيوت في سورية. وفي شبابه كان ياسين يصنع 20 إلى 30 سكيناً في اليوم، لكن بعد أن كبر عمره ووهنت قوته أصبح يصنع سكينين فقط في اليوم بمساعدة ابنه عمار.

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