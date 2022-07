سيدة تتصدى للص بقطعة قماش وتحبط سرقة متجرها .. فيديو

تصدرت خبازة هولندية عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصديها لهجوم لص بقطعة قماش كانت تنظف بها متجرها.

وبحسب المقطع الذي تم تداوله، أحبطت الخبازة ذات الأصول التركية، التي تدير مخبزا صغيرا للفطائر والمعجنات هجوم لص اقتحم متجرها ليسرق المال من صندوق المحاسبة.

ويظهر المقطع لحظة دخول اللص الذي أخفى وجهه في الوقت الذي كانت فيه السيدة تقوم بأعمال التنظيف، ليتجه إلى صندوق المحاسبة حيث كانت السيدة قريبة منه ثم هاجمت اللص بقطعة القماش التي كانت بيدها لتمنعه من سرقتها.

ثم دخل رجل في اللحظة التي هم بها اللص هاربا فركض خلفه محاولا إيقافه دون جدوى، فعاد ثانية للاطمئنان على السيدة.

Latife Peker, a turkish baker in the Netherlands, chased the thief, using a cleaning cloth in self-defense; don't underestimate the power of cleaning cloth👏 pic.twitter.com/4togC4JH5M