​كاميرا مراقبة على سيارة توثّق جريمة قتل فتاة روسية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكّنت كاميرا مراقبة مثبتة على سيارة عابرة من توثيق جريمة قتل مروّعة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، ذهبت ضحيتها شابّة في ربيعها السادس عشر، على يد صديقها البالغ من العمر 27 عاماً.

ودفعت الغيرة الجاني وهو مواطن طاجيكستاني يدعى رومان خامراييف، الذي كان على علاقة عاطفية مع الفتاة أناستاسيا راكوفان إلى ارتكاب جريمة القتل في مكان عام بواسطة سكين، بحسب "mena 24".

ووفق شهادات أصدقاء الضحية فإن روما اعتاد على ضرب ناستيا، التي لم تستطع تركه بسبب التهديدات المستمرّة.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة القاتل وسلمته للمحققين لمعرفة حيثيات الجريمة، وفتحت قضية جنائية وفقاً للمادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية.

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