دي سي اتّحاد الحيوانات الخارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اسم الفيلم: DC League of Super Pets

المدّة: ساعة و40 دقيقة.

النوع: أنيميشين.

القصّة: كريبتو الكلب الخارق وسوبرمان هما من أعزّ الأصدقاء، إذ يشتركان في القوى الخارقة، ويحاربان الجريمة في مدينة ميتروبولس جنباً إلى جنب. ولكن، عندما يتعرّض سوبرمان للاختطاف، يتوجّب على كريبتو أن يُقنع مجموعة من الحيوانات ليتقنوا استعمال قواهم الجديدة، لينقذوا الأبطال الخارقين.

إخراج: جاريد ستيرن.

تمثيل: جون كريسينكي، دوين جونسون، كيفن هارت، كيت ميكونن.

شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.com

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