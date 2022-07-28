بـ 1500 ساعة و 140 ألف يورو .. هندي يصنع طائرته الخاصة ليجول في أوروبا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم تكن جائحة كورونا والحجر الصحي الذي رافقها سببا في مشاكل نفسية للجميع، فهناك من استفاد منها واستثمرها بشكل ايجابي.

من بين الذين استغلوا الحجر الصحي الذي فرض بسبب كوفيد-19 حول العالم، رجل من ولاية كيرالا الهندية، اسمه أشوك اليشيريل ثاماراكشان، تمكن من بناء طائرة ليسافر على متنها في جميع أنحاء أوروبا.

واستغرق العمل على الطائرة التي صنعها أشوك 1500 ساعة، وأنفق عليها حوالي 140 ألف يورو، وفق ما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية.

وبدأ أشوك وزوجته أبهيلاشا دوبي في توفير المال خلال الإغلاق الأول لكورونا، من أجل بناء الطائرة التي صنعها الزوج في كوخ صغير بحديقة منزله.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة الهندية قول أشوك الذي يمتلك رخصة للطيران "إن الأمر أشبه بامتلاك لعبة جديدة، إلا أنها أكثر إثارة".

جدير بالذكر أن عائلة أشوك تمكنت من القيام بأول رحلة طيران بطائرتهم الخاصة إلى نيوكواي بإنجلترا، في يناير من هذا العام، وزار بعد ذلك عددا من الوجهات في القارة العجوز.

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