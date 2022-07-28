«نتفليكس»: انتظروا «ذا غراي مان 2»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

كشفت «نتفليكس» أمس عن عزمها إنتاج جزء ثان من فيلمها الجديد عن الجاسوسية «ذا غراي مان» أو (الرجل الرمادي) الذي يؤدي بطولته رايان غوسلينغ.

وقالت الشركة إن الفيلم، وهو أحد أكثر أفلام «نتفليكس» كلفة حتى الآن، الذي بدأ بثه مؤخراً وكان الأكثر مشاهدة على خدمتها للبث المباشر في 92 دولة.

ويلعب جوسلينغ دور البطولة في الفيلم ويجسد شخصية سييرا سيكس، وهو نزيل سابق أخرجته وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) من السجن مقابل تجنيده في برنامج سري.

وأشارت «نتفليكس» في بيان إلى أن العمل جار حالياً مع جوسلينج والمخرجين جو وأنتوني روسو لإنتاج جزء ثان من الفيلم. كما أعلنت الشركة عن فيلم منفصل لكنها لم تدل بتفاصيل عن القصة أو الشخصيات.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين، لتتجنب بذلك أسوأ سيناريو توقعته، لكنها قدمت توقعات أقل من توقعات وول ستريت للربع الحالي. وتخطط منصة البث عبر الإنترنت لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل، وحذرت من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضاً في الإيرادات من المشتركين في الخارج.

ومازالت «نتفليكس» هي خدمة البث المهيمنة في أنحاء العالم في ظل ما تملكه من نحو 221 مليون مشترك عالمياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news