رحيل الممثل بول سورفينو عن 83 عاماً

المصدر: لوس أنجلوس - وكالات

توفي الممثل بول سورفينو، الذي لعب دور رجل العصابات بولي سيسيرو في فيلم الجريمة «جودفيلاس» (رجال العصابات)، عن 83 عاماً، حسبما ذكر متحدث باسم الممثل أول من أمس.

وقالت زوجته دي دي سورفينو في بيان: «لقد كان حب حياتي وأحد أعظم الفنانين على الشاشة والمسرح على الإطلاق.. لن يكون هناك بول سورفينو آخر».

وعمل سورفينو، المعروف أيضاً بأداء دور السيرجنت فيل سيريتا في المسلسل التلفزيوني «لو اند أوردر» (القانون والنظام)، في السينما والتلفزيون لأكثر من 50 عاماً.

وكتبت زوجته دي دي سورفينو على تويتر «أنا محطمة تماماً. ذهب حب حياتي وأروع رجل عاش على الإطلاق. أشعر بالحزن».

وقال المتحدث إن سورفينو توفي في مستشفى مايو كلينيك في جاكسونفيل بولاية فلوريدا بأسباب طبيعية.

وولد سورفينو في بروكلين عام 1939، ودرس الموسيقى وأراد في البداية أن يصبح مغنياً في الأوبرا قبل أن يتحول إلى التمثيل.

وتتضمن مسيرته الطويلة أدواراً في مسرحية «ذا تشامبيونشيب سيزون» (موسم البطولة) وفي فيلم عن الرواية نفسها في 1982، بالإضافة إلى أدوار في أفلام «ديك تريسي» و«نيكسون» و«ريدز». وكان سورفينو أباً لثلاثة من بينهم الممثلة ميرا سورفينو الحائزة على جائزة أوسكار.

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