رعب في الجو.. مضيفة طيران تعثر على رأس أفعى في وجبة فطور (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في مشهد صاعق للغاية، عثرت مضيفة طيران تعمل لدى شركة طيران "صن إكسبريس" على رأس أفعى مقطوع في وجبة فطور على متن رحلة طيران من العاصمة التركية أنقرة في اتجاه مدينة دوسلدورف الألمانية، وفق ما ذكره موقع " ن د تيفي".

ولم تكتشف مضيفة الطيران رأس الأفعى المقطوع مبكراً لأنه كان مخبأ تحت البطاطس والخضروات، حيث تناولت البعض من وجبة الفطور ليظهر لها بعد ذلك رأس الأفعى، حسب ما أورده موقع صحيفة "نيويورك بوست".

ولم تتأخر كثيراً شركة الطيران التركية الألمانية "صن إكسبريس" في الرد كثيراً، وقالت إن ما حدث "على متن الطائرة غير مقبول تماما وقد بدأ تحقيق مفصل حول هذا الموضوع". وأضافت: " حتى يتم الانتهاء من عملية البحث تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية بما في ذلك وقف توريد المنتج ذي الصلة على الفور"، حسب ما نقله موقع "وان مايل آت تايم".

من جهة آخري، نفت شركة التموين المسؤولة عن توفير الوجبات مسؤوليتها عن تواجد رأس الأفعى في وجبة الفطور. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن متحدث باسم الشركة قوله "لم نستخدم أيا من الأجسام الغريبة التي من المفترض أنها كانت موجودة في الطعام عند الطهي (بسبب الظروف التقنية والحرارية المستخدمة في مرافق تقديم الطعام على متن الطائرة)".

'Severed snake head' found in in-flight meal



Video credit to: https://t.co/qQq1azWQgw pic.twitter.com/6D3bHBDXQG — The Independent (@Independent) July 26, 2022

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