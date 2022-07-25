لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.. المحكمة تطالب بإعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء مباشرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالبت محكمة جنايات المنصورة في مصر، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في الشاب محمد عادل قاتل نيرة على الهواء وأمام المشاهدين، لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، تطالب محكمة بتنفيذ حكم الإعدام على الهواء مباشرة.

وجاء نص الحكم الذي تضمن طلب هيئة المحكمة من المشرع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة عملية تنفيذ حكم الإعدام، أو بعض من بداية تنفيذ الحكم ليكون رادعًا للجميع.

وأهابت المحكمة بتعديل نص المادة الخامسة والستين، من قانون تنظيم مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام، لتجـيز إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مصورةً على الهواء، ولو في جُــزء يسيرٍ من بدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، لتحقيق الــرَّدعَ العام.

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