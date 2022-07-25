«الجنايات» تحكم بإعدام قاتل زوجته في العارضية بالكويت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات اليوم، بإعدام كويتي قتل زوجته، والتفتت عن طلبه بتخفيف العقوبة بحجة وجود ملف له في الطب النفسي.

ويعتبر هذا الحكم هو الأول من نوعه، بعد أن أرست محكمة التمييز مبدأ ينص، على أن المرض النفسي لا يعفي من المسؤولية الجنائية.

وكان المتهم اقدم على جريمته في منطقة العارضية بعد قيامه باستدراج زوجته إثر خلافات بينهما حيث كانت في بيت والدها بعد ولادتها بأيام، قبل أن يطلب منها الخروج معه للتفاهم على حل بعض المشكلات، لكنه أقدم على قتلها.

وكانت محكمة التمييز، أكدت في حكم سابق أن الأمراض النفسية ليست دائما شرطاً لانعدام المسؤولية، حسب صحيفة «القبس».

وأوضحت أحكام أخرى أن الفطرة السليمة تمنع ارتكاب بعض الجرائم، حتى لو كان صاحبها يزعم أنه غير مدرك بسبب المؤثر العقلي الذي كان يتناوله وقت ارتكاب الجريمة.

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