مسلسلات الغموض والجريمة تطيل عمر الموسم الدرامي عربياً

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

تشهد الساحة الفنية العربية حالة من النشاط المتواصل لإنتاج وعرض مزيد من المسلسلات خارج الموسم الدرامي الرمضاني (المفضل لدى صناع الدراما)، وهو نشاط أسهمت في تعزيزه منصات العرض الرقمية، والتي أصبحت تبحث عن الجديد باستمرار لجذب المشاهد. كما أسهمت تلك المنصات في توجيه المنتجين لإنتاج الأعمال التي تندرج تحت فئة التشويق والغموض والجريمة، باعتبارها المفضلة لدى شريحة عريضة من مشاهدي المنصات الرقمية، ولذا أصبح جزء كبير من الإنتاج الدرامي العربي في الفترة الأخيرة يدور في إطار التشويق النفسي أو الإنساني والاجتماعي.

ومن تلك الأعمال مسلسل «منعطف خطر»، الذي يعرض على منصة «شاهد»، وتدور أحداثه حول جريمة قتل لفتاة تدعى سلمى، يتم العثور على جثتها في سيارة، لتبدأ بعدها عملية البحث عن القاتل. ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم منهم: باسل الخياط، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، سلمى أبوضيف، وغيرهم، وهو من إخراج السدير مسعود، وتأليف محمد أبولبن ولواء يازجى.

«حدث بالفعل»

ومن أعمال التشويق المنتظرة، مسلسل «حدث بالفعل» الذي بدأ تصوير مشاهد قصته الأولى، وهو إنتاج مشترك إماراتي - مصري، من خلال التعاون بين «اكتيف ميديا برودكشن» التي تتخذ من دبي مقرها لها، و«بي أجينسي» من مصر، ويتكون العمل من حلقات منفصلة متصلة تقدم 101 قصة حقيقية وتتناول أحداثه أمراضاً نفسية وكيفية تأثيرها على حياة المصابين بها والمحيطين بهم. وتم تجميع هذه القصص من تسع دول عربية ليكون أول مسلسل تلفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في العالم العربي، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تلفزيونية له. أما بطولة المسلسل فتجمع عدداً كبيراً من النجوم حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم. ويشارك في بطولة القصة الأولى الفنانون ماجد المصري، بسمة، سينتيا خليفة، رنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.

أيضا يندرج مسلسل «المتهمة» تحت الفئة نفسها، فتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول شخصية نورهان التي تصاب بغيبوبة، وبعد إفاقتها تكتشف أنها متهمة بقتل زوجها وجميع الأدلة ضدها. والمسلسل من إخراج تامر نادي، ويشارك في بطولته عادل كرم، دياب، أسامة عباس، علي الطيب، وعاطف عمار. ويضم العمل 10 حلقات.

«بيروت 303» و«من.. إلى»

واستطاع مسلسل «بيروت 303» أن يلفت الانتباه مع بداية عرضه لما يتميز به من غموض وتشويق، فتدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث في بيروت في ظروف غامضة تجعل الصراع يحتدم بين الجميع، فتنكشف أسرار من الماضي والحاضر. والمسلسل من تأليف سيف رضا حامد وبشار مارديني، ومن إخراج إيلي السمعان، وبطولة الفنانين عابد فهد، سلافة معمار، معتصم النهار ونادين الراسي، ويتكون من 15 حلقة.

هناك أيضاً مسلسل «من.. إلى»، الذي يجمع بين الأكشن والحبكة البوليسية والغموض، وتدور أحداثه حول مدرس رياضيات تنقلب حياته رأساً على عقب عندما تقع جريمة مروّعة في منزله، ليتحول الرجل المنظم والمهذب والبسيط إلى إنسان قاس يسعى خلف العدالة والحقيقة والثأر. والمسلسل من بطولة قصي خولي، فاليري أبوشقرا، إيهاب شعبان، فادي أبوسمرا، بياريت قطريب ووسام صليبا، ومن تأليف بلال شحادات وفرح شيا، ومن إخراج مجدي السميري.

«ديفيليه»

تم الإعلان عن «ديفيليه»، وهو مسلسل تشويق اجتماعي، وتنطلق أحداثه من جريمة قتل، لتعرض عدداً من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال العمل إلى حلها والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجههم، ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

والمسلسل بطولة وفاء عامر، إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك وآخرون، عن قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، وإخراج معتز حسام.

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