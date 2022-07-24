بالفيديو.. عائلة سعودية تتفاجأ بفاتورة مياه قيمتها 400 ألف ريال

كشفت قناة الإخبارية السعودية خلال تقرير تليفزيوني ، معاناة أسرة في مدينة الدمام من ارتفاع فاتورة المياه التي وصلت 400 ألف ريال ، رغم عدم وجود تسريبات .

وقالت مراسلة الإخبارية في التقرير ، إن الأسرة تفاجأت في يناير الماضي بمطالبة شركة المياه في السعودية لهم بمبلغ 400 ألف ريال ، وهذا مبلغ يتعارض مع تكلفة المياه في السعودية وتقديرات الاستخدام ، وعندما قامت الشركة بفحص المنزل لم تجد أي تسريبات وخفضت المبلغ إلى 250 ألف ريال .

​​​​​​وقالت المواطنة فادية الفواز التي تسكن مع عائلتها المكونة من 7 أفراد في منزل من طابق واحد بالدمام ، إن جميع أفراد أسرتها متضررين مما فعلته شركة المياه ، وفواتيرها بدون وجه حق .

وتابعت حسب صحيفة المرصد ، ليس من المعقول أن مبالغ التحصيل خلال حدوث تسريبات ، مثلها مثل عدم وجود تسريبات، فكانت الفاتورة تأتي لنا عادية جدا مثل الآخرين وليست بأرقام عالية ، وفجأة انقطعت ، وبعد مرور سنوات يٌطالبونا بهذا المبلغ الفلكي رغم عدم وجود تسريبات بالمنزل .

وعبرت فادية عن غضبها ، قائلة ، لو حسبنا مبالغ الفاتورة التي تأتي شهريا لنا ، 400 أو 120 ريال ، خلال فترة الـ 8 سنوات التي قضيناها في المنزل ، كانت وصلت فاتورة المياه بها إلى 50 أو 40 ألف ريال فقط من أين أتى مبلغ 400 ألف ريال .

فيديو | عائلة في الدمام تشكو ارتفاع فاتورة المياه إلى 400 ألف ريال على رغم عدم وجود تسربات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/WhdGttqMf9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2022

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