قط ذكي يساعد سيدة في استعادة مفتاحها من حفرة .. شاهد الفيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قطا ذكيا يساعد سيدة على استعادة مفتاح كان قد سقط منها داخل فتحة ضيقة في كتلة حجرية.

ويظهر المقطع فشل السيدة في إخراج مفتاحها من داخل الفتحة نظرا لضيقها بما لا يسمح بمرور يد السيدة إلى داخلها، ما جعلها تستعين بالقط.

وكرر القط محاولاته بإدخال يده إلى الفتحة لاستخراج المفتاح، وبعد عدة محاولات فاشلة واستراحة قصيرة حين شعر بالإنهاك، نجح أخيرا في حل المشكلة واستعادة المفتاح، فيما أعربت السيدة عن دهشتها وإعجابها بمهارة القط وإصراره.

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