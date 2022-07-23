خيم معهم ثم قتلهم وانتحر.. جريمة غامضة تهز ولاية أميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت إدارة السلامة العامة بولاية أيوا إنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص اليوم الجمعة في متنزه ماكوكيتا بالولاية إضافة إلى جثة مطلق النار.

وجرى استدعاء الشرطة في الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي إلى المتنزه حيث عثروا على جثث القتلى في أحد المخيمات في حين كان أحد المخيمين مفقودا.

وقالت الإدارة في بيان إن الضباط عثروا بعد البحث على جثة المسلح الذي أطلق النار على نفسه فيما يبدو بغرب المتنزه.

وقالت الإدارة إن مطلق النار هو أنتوني أورلاندو شيروين (23 عاما) دون أن تكشف عن هوية الضحايا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news