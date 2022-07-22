شاهد.. لحظة سقوط سيارة على رجل إطفاء أميركي أثناء إنقاذه الركاب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض رجل إطفاء لحادث مروع، حيث انقلبت عليه سيارة ذات دفع رباعي، في مدينة نيويورك الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو محاولة عدد من رجال الإطفاء ، إخراج أشخاص حوصروا داخل سيارة ذات دفع رباعي، عقب تعرضها لحادث.

وأوضح الفيديو ، انقلاب السيارة وهبوطها على أحد رجال الإطفاء ، بعد أن داس سائق السيارة عن طريق الخطأ على الوقود مما تسبب في تحركها للأمام وانقلابها حسب صحيفة المرصد.

وتم نقل الرجل بعد تحريره من تحت السيارة إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة في ساقه.

شاهد: لحظة سقوط سيارة دفع رباعي على رجل إطفاء أمريكي أثناء محاولة إنقاذه الركاب https://t.co/mrIjP6gxJcpic.twitter.com/LXTJ2yIqUD — صحيفة المرصد (@marsdnews24) July 22, 2022

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