بعد 20 عاماً من كتابته .. خطاب للأمير تشارلز للبيع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت مجلة Newsweek أن خطاباً شديد اللهجة كان قد كتبه، ولي عهد المملكة المتحدة، الأمير تشارلز منذ 20 عاماً بخط يده وأرسله إلى المساعد الشخصي للأميرة ألكسندرا ابنة عم الملكة عرض للبيع في المزاد العلني.

وورد في تقرير المجلة أن الخطاب عرض للبيع في مزاد علني جديد لدار مزادات Chiswick Auctions في غرب لندن، وقد بيع بالفعل مقابل مبلغ 2000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 2375 دولاراً.

وجاء الخطاب الذي كتب عام 2002 بعد أسابيع قليلة من تبرئة كبير الخدم السابق لزوجته السابقة الأميرة الراحلة ديانا، بول بوريل، من عدة تهم وجهت إليه بعد العثور على أكثر من 300 قطعة من متعلقات الأميرة الراحلة في منزله.

ووصف ابن الملكة إليزابيث الثانية العائلة الملكية بأنها كالبيادق في حرب إعلامية مستمرة ومخيفة، وقال أيضاً إن عاملين سابقين لدى العائلة المالكة قاموا باستغلال وسائل الإعلام في حرب مثيرة للشفقة دافعها الانتقام.

وذكر الأمير تشارلز بول بوريل بشكل صريح في خطابه، كما تحدث أيضاً عن تلقي عاملين ملكيين سابقين أموالاً طائلة من صحف ووسائل الإعلام في مقابل إدلائهم بتصريحات كاذبة ومثيرة للجدل ضد العائلة المالكة.

وكشف أن إحدى الصحف قد عرضت في ذلك الوقت مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لأحد العاملين؛ للحديث بطريقة سلبية عن العائلة المالكة أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن الأمير تشارلز كان قد رافق والدته، ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية مؤخراً إلى أسكتلندا للمشاركة في أسبوع هوليرود الذي يُطلق عليه في أسكتلندا أيضاً الأسبوع الملكي.

ورافق الملكة نجلها، ولي العهد، الأمير تشارلز إضافة إلى الأميرة آن والأمير إدوارد وكونتيسة وسكس.

ووصلت الملكة وأفراد أسرتها إلى أسكتلندا يوم الإثنين في 27 الماضي، حيث شاركت أيضاً في المراسم التقليدية للاستقبال في ساحة قصر هوليرود، وهو مقر الإقامة الرسمي للملكة وأسرتها في إدنبره، وكانت تتحرك من دون العصا وتبدو بحالة صحية جيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news